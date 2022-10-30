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Ру Тат
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Политика
30 октября 2022  14:40

Лавров сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом

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Угроза безопасности России из-за Украины гораздо острее, чем во время Карибского кризиса в 60-х годах. Об этом в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сходство есть. Как в 1962 году, так и сейчас, речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем „Юпитеры“, расположенные в Турции», — отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас в мире ведется кампания по накачиванию Украины различными видами вооружений.

Также Лавров отметил, что Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

#Сергей Лавров
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