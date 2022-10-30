Лавров: Готовность Путина к переговорам по Украине неизменна

Россия, в частности Президент Владимир Путин, по-прежнему готовы к проведению переговоров по Украине. Об этом в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Готовность России, включая ее Президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной», — цитирует министра ТАСС.

Лавров отметил, что Москва готова выслушать все реалистичные предложения, основанные на принципах равноправия и направленные на поиск компромисса.

Напомним, что в конце февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В начале октября — после проведения референдумов — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в качестве новых регионов.