Лавров сообщил об отсутствии у России «предубеждений» для переговоров с Украиной

Москва готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Киевом, однако ответной готовности не видит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ответственность за это, по мнению дипломата, несут руководители западных стран.

Комментируя так называемую «продуктовую сделку», Лавров отметил, что Россия не имеет «каких-либо предубеждений» для переговоров по более широкому кругу вопросов. «но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», – сказал глава российского дипведомства (цитата по РИА Новости). Лавров добавил, что в этом вопросе Киев «поддакивает» западным «кураторам» – странам ЕС и НАТО.

« Поэтому выбор за ними. Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть, и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего, украинскому народу и украинскому государству», — сказал министр.

Напомним, Киев вышел из переговоров по указу украинского лидера Владимира Зеленского, который обозначил условием их возобновления вывод российских военных с территории Донбасса. До этого момента российская и украинская делегации успели провести несколько раундов очных и заочных переговоров и прийти к предварительным договоренностям, которые впоследствии были отвергнуты.

Военную спецоперацию на Донбассе Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.