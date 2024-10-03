Лавров: С нетерпением ждем главу КНР на саммит БРИКС в Казани

Сергей Лавров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия с нетерпением ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани. Об этом во время церемонии открытия выставки, которая посвящена 75-й годовщине установления дипломатических отношений между государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что ранее китайский лидер уже проводил встречу с Президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Казахстане.

«С нетерпением ждем главу Китайской Народной Республики на саммит БРИКС в Казани в октябре», — цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, что международное событие состоится в Казани 22-24 октября. В дни проведения саммита в городе ожидается более 20 тысяч гостей.

Также ранее стало известно о запланированной отдельной встрече лидеров России и Китая в Казани.