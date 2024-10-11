Лавров: Ряд стран АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани

Некоторые государства, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Целый ряд стран АСЕАН были приглашены для участия в саммите (БРИКС, – прим. ред.), и эти приглашения приняты», - сказал министр на пресс-конференции по итогам участия в XIX Восточноазиатском саммите.

«Это объединение выступает сегодня одной из несущих опор многополярного мироустройства, и предстоящий саммит БРИКС в Казани будет, конечно же, международным событием мирового значения», - отметил Лавров.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие в нем подтвердили 32 государства, 24 из них будут представлены на высшем уровне.