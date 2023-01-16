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Политика
16 января 2023  07:19

Россия договаривается о безвизовом режиме с Саудовской Аравией, Бахрейном и Кувейтом

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Россия прорабатывает вопрос о безвизовом режиме с Бахрейном, Оманом, Замбией, Саудовской Аравией и Кувейтом. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия), — перечислил он в интервью ТАСС. — <...> Кроме этого, с САР (специальный административный район) Гонконг обсуждается вопрос об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней».

Он отметил, что сейчас в РФ без виз могут прибывать граждане свыше 60 иностранных государств.

#безвизовый режим #саудовская аравия
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