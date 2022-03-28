Лавров: Россия удивлена тем, что лидеры стран Запада подпитывают "пещерную русофобию"

Российская сторона удивлена тем, что лидеры западных стран подпитывают «пещерную русофобию», хотя должны понимать пагубность своих действий, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв «пещерной русофобии», которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают», – сказал министр в интервью сербским СМИ.

Он таже отметил, что повод для сдерживания Россию в геополитическом и стратегическом плане будет найден всегда, так как является целью некоторых стран Запада.

Лавров обратил внимание, что в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые понимают последствия разжигания русофобии.

Напомним, 24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.

Ранее Лавров назвал нынешнюю нетерпимость западных стран приговором для их цивилизации.