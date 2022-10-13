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Политика
13 октября 2022  11:20
Дарья Сайфиева

Лавров: Россия никогда не отвергала вменяемые предложения о переговорах и контактах

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Россия не отказывается ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но никто не предлагает веняемых инициатив, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться – это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли», – приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Напомним, перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Президент России Владимир Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров. Переговоры между Москвой и Киевом прекратились по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского на этапе согласования документа с конкретными предложениями по урегулированию конфликта.

 

#Сергей Лавров #мид рф #политика
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