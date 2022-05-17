Лавров: Россия не останется без интернета

Россия не останется без интернета. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», сообщает ТАСС.

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал Президент [России Владимир Путин], они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — заверил глава МИД.

Лавров выразил уверенность, что молодые российские специалисты, работающие в сфере современных технологий обеспечат стране «нормальное существование».

Дипломат также напомнил, что Россия уже долгие годы состоит в Международном союзе электросвязи. По его словам, РФ вместе с целой группой стран выступает за «серьезный и честный, с фактами на столе разговор о демократизации управления интернетом».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 746 IT-компаний прошли аккредитацию в Минцифры РФ для получения господдержки.

Президент России 2 марта подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ». Для российских IT-компаний ввели налоговые преференции и льготные кредиты, освободили от проверок, расширили программу предоставления грантов на создание отечественных решений, а также предусмотрели для сотрудников отсрочку от армии и льготную ипотеку.