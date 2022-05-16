В Татарстане 746 IT-компаний обратились за господдержкой

В Татарстане 746 IT-компаний прошли аккредитацию в Минцифре РФ для получения господдержки. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Сейчас в реестре аккредитованных IT-компаний более 746 предприятий Татарстана. Эта цифра растет с каждым днем», – сказал он.

По словам главы Минцифры РТ, сейчас для IT-отрасли введены меры поддержки, которых «с точки зрения субсидирования со стороны государства нет даже в сельском хозяйстве».

«Если вы промышленное предприятие из реального сектора экономики и будете реализовывать инфраструктурный IT-проект, который повышает вашу эффективность, производительность труда и открывает новые рынки сбыта, то 80% затрат федеральный центр готов компенсировать. За последние 20 лет мы не видели таких субсидий со стороны федерального центра в сфере IT», – отметил он.

Напомним, 2 марта был подписан Указ Президента РФ Владимира Путина « О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ». Для российских ИТ-компаний ввели налоговые преференции и льготные кредиты, освободили от проверок, расширили программу предоставления грантов на создание отечественных решений, предусмотрели отсрочку от армии и льготную ипотеку.