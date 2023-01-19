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Политика
19 января 2023  12:45

Лавров: Россия и Белоруссия едины во взглядах на цели и методы СВО

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Москва и Минск разделяют взгляды на то, каких целей важно добиться в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы», — приводит его слова ТАСС.

Лавров отметил, что обсудил с Лукашенко ход спецоперации, обменялся мнениями о развитии событий вокруг Украины.

Как сообщал Лукашенко, Минск в перспективе готов участвовать в российско-украинских переговорах, а сейчас делает все необходимое в контексте проблем СВО.

#Александр Лукашенко #Сергей Лавров #спецоперация
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