Лукашенко: Белоруссия делает для России все, чтобы решить связанные с СВО проблемы

Белоруссия делает все необходимое для России в контексте проблем, связанных с проведением спецоперации на Украине. С таким заявлением на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выступил Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации на Украине: все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период — что там для России, для нас, для России и Беларуси, — мы делаем», — цитирует его агентство БелТА .

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, а Белоруссия, в свою очередь, готова принять участие в переговорах, чтобы помочь достичь его.

По словам Лукашенко, западные страны пытаются использовать Киев против Минска, однако тот пока не идет на провокации.

«Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины, они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто», — заключил белорусский лидер.