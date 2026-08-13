Лавров: Россия будет сама выбирать цели для ответа на захват судов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия будет сама выбирать цели для ответа на захваты странами Запада связанных с ней судов, не обязательно это будет происходить в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

«[Президент РФ Владимир] Путин очень четко, выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях, где вот эти вот новоявленные миротворцы будут вершить свое беззаконие», – заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мы будем выбирать цели сами. И целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. Решать будем мы, как с этими судами обходиться», – подчеркнул он.

Кроме того, Ларов усмотрел опасное нарушение международного права в стратегии, которую выбрал Европейский Союз в отношении судов так называемого «теневого флота».

«И все суда, которые не слушаются Евросоюза [в вопросе ограничения торговли российскими энергоносителями], под любым флагом объявлены теневым флотом, это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения выше международного права», – выразил уверенность глава МИД РФ.

Накануне Путин анонсировал, что Россия будет зеркально отвечать на захваты связанных с ней торговых судов, причем в любых акваториях.