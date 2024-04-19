Если переговоры с Украиной возобновятся, Россия не станет приостанавливать боевые действия. Этому ее научил опыт «стамбульской истории», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отрывок из интервью для радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» опубликовало РИА Новости.

Лавров вновь подчеркнул, что Москва готова перейти к мирным переговорам с Киевом. «Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти», — сказал министр.

По мнению главы МИД, также при проведении переговоров должны учитывать «реалии на земле», которые изменились за это время. Это определение включает в себя не только положение ВС РФ, но и изменения, внесенные в Конституцию России, а также присоединение к ней новых регионов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время последнего визита в Россию предложил Президенту Владимиру Путину вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной. Путин в ответ отметил, что Москва изначально стремилась разрешить конфликт мирным путем, однако Киев вместе с союзниками «выбросил в помойку» все достигнутое во время переговоров.