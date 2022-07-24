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Политика
24 июля 2022  19:01

Лавров: Российский и украинский народ продолжат жить вместе

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Россия поможет украинскому народу избавиться от «антинародного и антиисторического режима», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, действующие власти Украины хотят сделать из России «вечного врага».

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает», — приводит его слова РИА Новости.

Попытки сделать из России врага не увенчаются успехом, уверен дипломат. «Российский и украинский народ продолжат жить вместе», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, однако не видит от Киева ответной готовности. Глава российского дипведомства обвинил в этом западные страны, заявив, что они выступают «кураторами» для киевских властей.

#Сергей Лавров #спецоперация на Украине #мид россии
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