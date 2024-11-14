Лавров: РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Москва никогда не отказывалась от диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, несмотря на то, что российская сторона полагает, что решение об урегулировании конфликта будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, но вначале Киеву следует аннулировать указ о запрете ведения переговоров с РФ.

«Президент (России Владимир Путин) неоднократно говорил, мы никогда от переговоров не отказывались», – отметил министр, его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одержавший победу на президентских выборах США Дональд Трамп после вступления в должность планирует организовать переговоры между Россией и Украиной. Кандидат от Республиканской партии на выборах набрал более 300 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп вступит в должность главы государства в январе следующего года.