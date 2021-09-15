Лавров: Разрешения от ФРГ по «Северному потоку – 2» могут быть получены через 4 месяца

Процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора для запуска «Северного потока – 2» может занять до четырех месяцев, заявил МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается», – сказал глава Министерства иностранных дел.

Он также отметил, что споры по поводу газопровода, вероятно, продолжатся. Особенно с прибалтийскими странами.

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», – обратил внимание Лавров.

Российский газопровод «Северный поток – 2», проложенный от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что проект является коммерческим и выгоден для европейских стран.

Против строительства газопровода активно выступали США, Украина, Польша и прибалтийские страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром 10 сентября.