Лавров рассмеялся после просьбы оценить слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся после просьбы прокомментировать заявление Президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Видеофрагмент опубликован в YouTube-канале TRT Afrika.

Вопрос, вызвавший смех у министра, прозвучал после дипломатического форума в Турции.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину», — отмечается в сообщении.

Ранее Макрон заявил, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Позднее французский лидер подчеркнул, что его слова были взвешенными и обдуманными.