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Лавров рассмеялся после просьбы оценить слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину
Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся после просьбы прокомментировать заявление Президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Видеофрагмент опубликован в YouTube-канале TRT Afrika.
Вопрос, вызвавший смех у министра, прозвучал после дипломатического форума в Турции.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину», — отмечается в сообщении.
Ранее Макрон заявил, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Позднее французский лидер подчеркнул, что его слова были взвешенными и обдуманными.
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