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Политика 25 марта 2025 09:40

Лавров расскажет о деталях переговоров РФ и США в Эр-Рияде

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта даст интервью Первому каналу, в котором затронет некоторые аспекты российско-американских консультаций, прошедших накануне в Эр-Рияде. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», – заявила Захарова.

Напомним, что переговоры длились более 12 часов. Американскую делегацию возглавили старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Государственного департамента Майкл Энтон. При этом власти США не стали официально раскрывать имена участников переговоров. Руководителями российской делегации стали председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

#переговоры #Россия и США #Сергей Лавров
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