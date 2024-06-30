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Лавров рассказал, что Путин встретится с Лукашенко в рамках саммита ШОС
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко в рамках запланированного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане. Об этом передает ТАСС.
«Планируются [контакты], ШОС – это очевидная вещь, когда они встретятся», – рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Минск.
Ранее журналист Павел Зарубин сообщал, что глава государства на полях ШОС проведет ряд встреч с лидерами стран мира. В частности, он упомянул Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Председателя КНР Си Цзиньпина.
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