Лавров рассказал, что Путин встретится с Лукашенко в рамках саммита ШОС

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко в рамках запланированного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане. Об этом передает ТАСС.

«Планируются [контакты], ШОС – это очевидная вещь, когда они встретятся», – рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Минск.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщал, что глава государства на полях ШОС проведет ряд встреч с лидерами стран мира. В частности, он упомянул Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Председателя КНР Си Цзиньпина.