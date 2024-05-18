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Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина по глобальной безопасности
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсуждали инициативу китайской стороны по глобальной безопасности. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, сообщает РИА Новости.
«Инициатива Председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один», — пояснил руководитель российского внешнеполитического ведомства.
При этом, по словам Лаврова, российская сторона видит «большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета».
Ранее помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков назвал очень успешными переговоры Путина и Си Цзиньпина. Он поделился своей оценкой в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
«<…> когда мы сидели за обедом, уже в узком составе, то была совершенно расслабленная атмосфера, которая в общем-то помогает лучше друг друга понимать, так сказать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась в конце концов», — пояснил дипломат.
Президент России Владимир Путин 16 и 17 мая посетил Китай с государственным визитом. Подробнее о нем можно прочитать в материале «Татар-информа».
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