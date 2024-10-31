Лавров прокомментировал возможность завершения конфликта на Украине «вничью»

Решение конфликта на Украине «вничью» не отражает возможность сторон обеспечить собственные интересы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться по ситуации на Украине на «ничью».

«"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал завершение специальной военной операции в текущем году.