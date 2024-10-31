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Политика 31 октября 2024 14:48

Лавров прокомментировал возможность завершения конфликта на Украине «вничью»

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Решение конфликта на Украине «вничью» не отражает возможность сторон обеспечить собственные интересы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться по ситуации на Украине на «ничью».

«"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал завершение специальной военной операции в текущем году.

#Сергей Лавров #мид рф #СВО
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