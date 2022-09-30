Лавров призвал не игнорировать слова Путина о переговорах с Украиной

Речь Президента России Владимира Путина, произнесенную перед вступлением в РФ новых территорий, невозможно игнорировать. Таким мнением с телеканалом «Звезда» поделился глава российского МИД Сергей Лавров.

Выступление Президента будет растиражировано за рубежом, и, уверен Лавров, серьезные политики прочтут его от А до Я. Это позволит им четко понять позицию России и найти ответы на возникшие вопросы.

Отдельно он упомянул высказывание Владимира Путина о затягивании мирных переговоров со стороны Украины. Действительно, согласился глава МИД, затягивание процесса лишь усложнит путь к каким-либо договоренностям.

«Мы никогда от этого не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: „Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться“. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез», — подчеркнул он.