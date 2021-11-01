Лавров призвал не допустить приближения террористов к границам России

Для России важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран, чтобы не допустить приближения террористов к своим границам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «1/6» на телеканале «Россия 24».

«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить „перелива“ террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», — объяснил приоритеты российской политики глава МИД.

По словам Лаврова, стабильность стран Центральной Азии особенно важна для России, потому что с ними у нее «нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим».

Ранее Президент России Владимир Путин призвал не торопиться с признанием запрещенной в РФ радикальной организации «Талибан»*, захватившей власть в Афганистане в августе этого года.

*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность на ее территории запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций.