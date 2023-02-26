Число жертв землетрясения в Турции составило 44 374 человек

По последним данным, количество жертв разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции составило 44 374 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнуса Сезера.

«Мы потеряли 44 374 человека. Поисково-спасательные работы завершены почти в 21 тысяче зданий. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов», – рассказал Сезер на брифинге.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, после которых были зафиксированы еще сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

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