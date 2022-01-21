Лавров прилетел в Женеву на переговоры с госсекретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Женеву, где сегодня, 21 января, состоятся его переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РБК.

Самолет Лаврова сел в Женеве около 20.30 20 января по местному времени (22.30 по Москве). Ожидается, что сама встреча начнется в 11.00 (13.00 по Москве).

РИА Новости со ссылкой на источники в обеих делегациях передает, что продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Затем примерно на 15.00 (17.00 по Москве) запланированы встречи дипломатов с Президентом и одновременно министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Предполагается, что стороны в первую очередь обсудят проекты предложенных РФ договоренностей по гарантиям безопасности.

Кроме того, Лавров и Блинкен затронут результаты переговоров России и США в Женеве 10 января, заседания Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и консультаций на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 января.