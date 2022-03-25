Лавров: Попытки Запада подмять всех под себя обречены на провал

Все попытки Запада оказывать влияние на все страны и подмять под себя всех и вся обречены на провал, несмотря на всю пропаганду и провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что подавляющее большинство стран не желает «играть в одни ворота».

«На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей», – сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

По словам министра, в истории России и Европы подобные попытки навязать всем свои убеждения уже предпринимались, но все они не увенчались успехом.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.