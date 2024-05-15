Лавров поприветствовал участников VIII форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников VIII форума молодых дипломатов стран ОИС, который проходит в Татарстане в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие отличает содержательная повестка дня, насыщенная программа, солидный состав участников, объединяющий как дипломатов, так и представителей научного и экспертного сообщества, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«С 2016 года в этих встречах приняли участие уже более 250 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств из более чем 40 стран. В этот раз нам предстоит обсудить широкий спектр актуальных международных проблем, включая перспективы сотрудничества между Россией и мусульманскими государствами в условиях формирования новой архитектуры международных отношений, а также различные аспекты гуманитарной и технологической дипломатии», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что взаимодействие России с Организацией исламского сотрудничества поступательно развивается по всем направлениям, открываются новые перспективы для совместного продолжения усилий, в том числе и по молодежной линии.

«Россия — крупнейшая евразийская держала, государство-цивилизация, традиционно поддерживает честные и взаимно уважительные отношения с мусульманскими странами. Нас прочно объединяет строгая приверженность к культурно-цивилизационной самобытности народов мира, к их естественному праву беречь свои традиции и истории, самим определять пути своего развития, — сказал министр. — Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, бороться с исламофобией, христианофобией, русофобией и другими формами расовой, этнокультурной нетерпимости».