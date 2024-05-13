Молодые дипломаты стран ОИС обсудят в Казани политическое устройство многополярного мира

Ключевой темой VIII форума молодых дипломатов стран ОИС, который состоится в рамках международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2024», станет дипломатия нового многополярного мира. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Форум проводится с 2016 года. За всю его историю в нем поучаствовало более 250 молодых дипломатов и специалистов международного уровня. Главной темой VIII форума станет дипломатия нового многополярного мира. Думаю, что это самый актуальный и своевременный вопрос. Важно понимать, что в современном мире не может быть гегемонии одного игрока», - рассказал спикер.

В форуме молодых дипломатов поучаствуют делегаты из 20 стран мира. Эта площадка уже давно стала общепризнанной на международном уровне. На ней ежегодно собираются от 20 до 40 молодых дипломатов из стран ОИС, добавил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

«Речь идет об официальных представителях своих государств. Темы и документы, которые обсуждаются на форуме молодых дипломатов стран ОИС, ложатся в основу долгосрочной дружбы с нашими коллегами на многие годы вперед. Все это способствует укреплению позиций нашей страны в формате Организации Исламского сотрудничества. Изюминкой форума станет обсуждение образование и дипломатии новых сфер», - пояснил он.

На форум приедут молодые дипломаты из России, Азербайджана, Алжира, Бангладеша, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Индонезии, Ирака, Казахстана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала, Сирии, Сьерра-Леоне, Туркменистана, Уганды, Узбекистана и Чада.

Форум станет полезной площадкой и для ребят из Татарстана, которые интересуются сферой международных отношений. Здесь они могут попрактиковаться в использовании иностранных языков, поучиться у специалистов навыку проведения переговоров и многое другое, подчеркнула председатель Академии молодежной дипломатии Татарстана Дильбар Садыкова.

«Форум молодых дипломатов стран ОИС – это ежегодная встреча, где мы подводим итоги работы за прошедший год и строим планы на будущее. Напомню, что в прошлом году мы создали совместный проект с МГИМО “Global talks”. Это открытые лекции по международным отношениям и глобальным вопросам», - отметила она.

По ее словам, форум дает возможность молодым людям из Татарстана изучить работу внешнеполитических ведомств. И именно благодаря совместной работе на этом форуме, они смогли посетить дипломатические ведомства в Москве.

«За те годы, которые мы проводим форум, многие молодые дипломаты работают в центральных аппаратах своей страны или представляют ее в других государствах. Но они не забывают про Татарстан, и мы регулярно обсуждаем с ними различные направления сотрудничества», - заключила Садыкова.