Лавров поприветствовал участников экономического саммита «Россия – исламский мир»

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил приветствие участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» и XIII Международного экономического саммита «Россия – исламский мир. KazanSummit 2022». Об этом сообщается на официальном портале РТ.

«Казань на протяжении многих лет предоставляет площадку для диалога политиков, бизнесменов, экспертов из России и государств-членов Организации исламского сотрудничества. В нынешнем году мероприятия приурочены к знаменательной дате – 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Это хороший повод взглянуть на состояние и перспективы отношений России с исламским миром через призму многовековой истории», – передал слова Лаврова его заместитель Михаил Богданов на пленарном заседании саммита.

По мнению министра иностранных дел РФ, российский народ с партнерами из стран исламского мира объединяет приверженность цели демократизации международной жизни, а также безусловное уважение права народов мира самостоятельно определять свою судьбу.

«Мы отвергаем расистские предрассудки, претензии на исключительность, любые иные проявления неоколониального мышления», – отметил он.

Также Лавров констатировал обоюдную заинтересованность РФ мусульманских государств в продвижении равноправных и взаимовыгодных отношений.

«Присвоение в этом году Казани статуса молодежной столицы ОИС – яркое тому подтверждение. Желаю всем успешной работы, установления плодотворных контактов и всего наилучшего», – сказано в тексте приветствия.

Ранее Президент России Владимир Путин направил приветствие и поздравление участникам и организаторам праздничных мероприятий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, большая часть из которых пройдет в Татарстане с 19 по 21 мая.