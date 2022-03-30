Лавров пообещал искать пути обхода западных санкций

Россия будет добиваться осуждения «односторонних нелегитимных санкций», введенных странами Запада, в международных дискуссиях, а в контактах с партнерами станет выстраивать пути их обхода. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС.

«В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнерами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — заверил российский дипломат.

По оценке Лаврова, власти России видят в санкциях инструмент политики Запада, направленной на то, чтобы «подорвать принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела других стран».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.