Официальные лица США в своих заявлениях по сути не скрывают причастность к диверсиям на «Северных потоках». Некоторые даже с удовольствием заявляют, что это их рук дело. Об этом во время урока «Разговор о важном» заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Выступление опубликовано на сайте министерства.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“, — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — подчеркнул он.

По мнению Лаврова, причиной диверсии стало национальное примирение между русскими и немцами. США увидели в этом «кость в горле» — попытку конкурировать с главным гегемоном, которым они себя считают.

Напомним, что публицист Саймон Херш провел журналистское расследование взрыва на газопроводах. Источник сообщил ему, что взрывчатку под «Северные потоки» подложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Прикрытием стали проходившие в июне 2022 года учения Baltops.