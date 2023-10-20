Лавров поблагодарил Минниханова за организацию переговоров по Афганистану в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за оказанное содействие в проведении в Казани пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Хотел бы выразить искреннюю благодарность за Ваш значительный вклад в успешную организацию пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани 29 сентября с.г.

Благодаря кропотливым усилиям и традиционному гостеприимству татарстанских властей, казанская площадка Московского формата оставила неизгладимое впечатление абсолютно на всех его участников и почетных гостей.

Убежден, что сложившиеся тесное взаимодействие и конструктивные межведомственные отношения будут способствовать дальнейшему привлечению Республики Татарстан к внешнеполитической активности Российской Федерации.

Желаю Вам успехов в новых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия», – написал Лавров.

Напомним, в конце сентября в Казани прошло пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Переговоры по Афганистану в Казани: «Запад должен взять на себя восстановление страны».