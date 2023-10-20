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Лавров поблагодарил Минниханова за организацию переговоров по Афганистану в Казани
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за оказанное содействие в проведении в Казани пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Хотел бы выразить искреннюю благодарность за Ваш значительный вклад в успешную организацию пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани 29 сентября с.г.
Благодаря кропотливым усилиям и традиционному гостеприимству татарстанских властей, казанская площадка Московского формата оставила неизгладимое впечатление абсолютно на всех его участников и почетных гостей.
Убежден, что сложившиеся тесное взаимодействие и конструктивные межведомственные отношения будут способствовать дальнейшему привлечению Республики Татарстан к внешнеполитической активности Российской Федерации.
Желаю Вам успехов в новых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия», – написал Лавров.
Напомним, в конце сентября в Казани прошло пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Переговоры по Афганистану в Казани: «Запад должен взять на себя восстановление страны».
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