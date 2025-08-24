news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 24 августа 2025 15:59

Лавров отреагировал на резкие слова Макрона о России

Читайте нас в
Телеграм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на слова Президента Франции Эмманюэля Макрона, сравнившего Россию с «хищником» и «людоедом».

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», – заметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина (видео выложено в Telegram-канале последнего).

Ранее Макрон после встречи Президента США Дональда Трампа с лидерами Европы в Вашингтоне в интервью телеканалу TF1-LCI призвал союзников не проявлять наивность по отношению к России.

«Она (Россия – прим. Т-и) хищник. Это людоед у наших ворот», – поделился своим видением ситуации французский лидер, сославшись на исходящую, на его взгляд, от РФ угрозу.

читайте также
Лавров заявил, что Зеленский не сможет уйти от темы запрета русского языка на Украине
#Сергей Лавров #Эммануэль Макрон
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

23 августа 2025
На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

23 августа 2025