Лавров отреагировал на резкие слова Макрона о России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на слова Президента Франции Эмманюэля Макрона, сравнившего Россию с «хищником» и «людоедом».

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», – заметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина (видео выложено в Telegram-канале последнего).

Ранее Макрон после встречи Президента США Дональда Трампа с лидерами Европы в Вашингтоне в интервью телеканалу TF1-LCI призвал союзников не проявлять наивность по отношению к России.

«Она (Россия – прим. Т-и) хищник. Это людоед у наших ворот», – поделился своим видением ситуации французский лидер, сославшись на исходящую, на его взгляд, от РФ угрозу.