Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отвлечь внимание от темы запрета русского языка и канонической православной церкви на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит «ТАСС».

Зеленский уже заявил, что русский язык не получит статус государственного, однако это не является главным вопросом. Лавров подчеркнул, что первоочередной шаг – это отмена законов, ограничивающих использование русского языка и деятельность канонической Украинской православной церкви, что, по его мнению, грубо нарушает устав ООН. Он отметил, что попытки Зеленского сместить акценты в этой проблеме обречены на провал.

Ранее Зеленский во время общения с журналистами подтвердил, что Украина не планирует предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта с Россией.