Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину привела бы к прямому столкновению с РФ

Если бы Североатлантический альянс направил свои миротворческие силы на Украину, то это привело бы к их прямому столкновению с Вооруженными силами РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то, что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе», — рассказал глава МИД РФ, выступая в МГИМО.

Ранее глава польского Правительства Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина может пригласить на свою территорию «кого пожелает», включая миротворцев НАТО, и Россия «не отважится атаковать альянс». Комментируя это высказывание, Лавров предположил, что Польша хотела бы «сделать штаб-квартиру во Львове и потом там остаться».

«Вторая цель этой провокации: уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте, уже пошли разговоры о том, что не НАТО, но прибалты могут какие-то маленькие батальончики туда направить, чтобы защищать Украину. Так что нам надо выдержку сохранять», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава российского МИД, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России», выразил надежду на то, что предложение Польши — это лишь демагогия.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.