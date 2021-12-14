Лавров: Несмотря на разногласия, США хотят развивать диалог с Россией

Переговоры Президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом говорят о желании США развивать диалог. Таким мнением в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ» поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается», — заявил глава ведомства.

Он напомнил, что саммит президентов, проходивший по защищенной видеосвязи, длился больше двух часов.

«При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Байден условились еще об одних переговорах.