Лавров: Недружественная политика США создает токсичную атмосферу

Недружественная политика, которую Соединенные Штаты проводят в отношении России, мешает налаживанию спокойного диалога, заявил в интервью газете Боснии и Герцеговины «Ослободженье» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в общении с Вашингтоном сложилась «нездоровая обстановка», включающая ряд факторов-раздражителей.

«Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги», — перечислил министр.

В заключение он отметил, что вкупе все это «создает токсичную атмосферу, которая препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения».

Один из таких моментов — курс на втягивание Украины в НАТО, а также появление ракет у границ с Россией. Сложившаяся обстановка несет в себе серьезные военные риски, которые могут привести к масштабному конфликту в Европе, заметил Лавров.

Накануне на ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никому не угрожает, поэтому гарантии безопасности стоит давать не Москве, а странам Запада и США.

«Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому», — заявил он.