Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла

Угрозы США о высылке из Вашингтона российского посла — это хамство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Штаты заявили о возможности такого шага, если Москва не предоставит визы охранникам их посла в России.

«Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что „если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов“, если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — объявил министр в интервью ряду радиостанций.

Ранее сам Антонов рассказал, что госдеп может вынудить его покинуть США к апрелю.