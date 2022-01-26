Посол Антонов заявил, что Госдеп может вынудить его покинуть США к апрелю

Государственный департамент предупредил российскую сторону, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов может оказаться вынужден покинуть Соединенные Штаты к апрелю. Об этом рассказал журналистам сам дипломат, передает ТАСС.

«<…> на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — заявил посол.

Антонов добавил также, что никаких сдвигов по ситуации с российской дипломатической собственностью нет, представители РФ даже не могут ее посетить. Речь идет о зданиях закрытых ранее дипломатических миссий.

Отдельно дипломат остановился на том, что сегодня США оставляют 27 сотрудников посольства, которым предписали покинуть страну до 30 января еще в сентябре. Группа из еще 28 сотрудников должна выехать из Штатов до 30 июня.

«О том, что их высылают, <...> не было сказано. Но было сказано, что, если эти люди не уедут, то на следующий день [после установленного срока] они лишаются дипломатических привилегий и могут быть арестованы», — подчеркнул дипломат.