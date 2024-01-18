Лавров назвал неокончательным отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Отказ Аргентины присоединиться к БРИКС является суверенным решением этой страны и не носит окончательного характера. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в 2023 году, передает ТАСС.

«Насчет заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС», — констатировал дипломат.

Руководитель МИД уточнил, что приглашение вступить в организацию было направлено при предыдущем Президенте Альберто Фернандесе, который «сказал, что решать будет окончательно новый Президент после выборов».

При этом Лавров уверен, что решение Буэнос-Айреса не носит окончательного характера, так как, по его мнению, это «объяснение, почему они сейчас к этому не готовы».

«Я думаю, что когда правительство Президента [Хавьера] Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию», — подытожил он.

Аргентина должна была стать полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Но новоизбранный аргентинский лидер отказался от этого шага, сославшись на смену курса внешней политики страны и пересмотр «некоторых решений прошлой администрации». Вместе с тем он захотел встретиться с лидером каждой из стран — участниц БРИКС.