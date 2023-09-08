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Россия сделала жесткое представление Армении из-за ее недружественных шагов
Сегодня в российский МИД был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян. Ему было сделано жесткое представление в связи с недружественными шагами Еревана в последние дни.
«Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
После этого руководство Армении предприняло ряд недружественных шагов, в числе которых ратификация Римского статута МУС, поездка супруги Премьер-министра Никола Пашиняна в Киев, проведение совместных военных учений с Вашингтоном.
Кроме того, в МИД послу передали ноту протеста, связанную с неприемлемыми высказываниями председателя Национального собрания Армении в адрес российского министерства и его представителей и других подобных ситуаций.
В то же время, подчеркнули в Министерстве иностранных дел, Россия по-прежнему рассматривает Армению в качестве своего союзника, все достигнутые договоренности между странами будут выполнены. «Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия», — заключили в МИД.
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