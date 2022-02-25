Лавров: РФ начала спецоперацию, чтобы дать украинцам шанс самим определить свое будущее

Россия проводит военную операцию в Донбассе в связи со своими союзническими обязательствами, чтобы освободить украинцев от нацификации, заявил МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня министр иностранных дел России проводит в Москве встречу с главой МИД Луганской народной республики Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД Донецкой народной республики Сергеем Пересадой.

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — рассказал Лавров в ходе переговоров.

Утром 24 февраля после обращения глав народных республик Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.