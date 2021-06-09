Лавров направил приветствие участникам встречи «Россия — Исламский мир»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не смог посетить информационную встречу с послами стран-членов Организации исламского сотрудничества, но направил гостям приветствие. Об этом сообщил российский дипломат Фарит Мухаметшин, который зачитал обращение министра.

Лавров в своем сообщении напомнил о том, что в России испокон веков проживали представители разных национальностей, культур и религий.

«Наращивание связей с мусульманскими странами пользуется широкой поддержкой в российском обществе, включая, конечно, регионы в которых значительная часть граждан исповедует ислам», — отметил он.

Министр отметил, что группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», возглавляемая Президентом РТ Рустамом Миннихановым, вносит огромный вклад в общие усилия по расширению разнопланового партнерства с исламскими государствами.

«Отрадно, что в сложных санитарно-эпидемиологических условиях группа не сбавляла темпа своей работы», — сказал Лавров.

В конце своего приветствия министр пожелал всем гостям и участникам встречи мира, благополучия и доброго здравия.

Ранее участников презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» поприветствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».