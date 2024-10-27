Лавров: На саммите в Казани Путин оценил шаги партнеров к урегулированию на Украине

Россия ценит шаги, предпринимаемые Китаем, Бразилией и другими ее стратегическими партнерами, для урегулирования украинского конфликта. Об этом на саммите БРИКС в Казани заявлял Президент РФ Владимир Путин, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.

«Владимир Владимирович подтвердил, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну, и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается», — отметил он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Министр напомнил, что Россия готова к диалогу. В то же время Украина уже не раз шла на попятную, когда переговоры «вроде бы завязывались».

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что завершение конфликта стало зависеть не от Запада, а от Президента Украины Владимира Зеленского, на которого не могут надавить его союзники.