Лукашенко: Запад хочет мира на Украине, но не может надавить на Зеленского

В ситуации с украинским конфликтом наметился небольшой поворот. Со стороны западных стран заметны ожидания мирных переговоров, и теперь ситуация полностью зависит от Президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением поделился Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Почему? Потому что вот недавно встречались с представителями Запада, и я понял, что они хотят мира. Но они не могут надавить на Зеленского, потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — объяснил Лукашенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Белорусский лидер подчеркнул, что Зеленский «неглупый человек», однако в угоду своим амбициям без раздумий жертвует жизнями обычных украинцев. Свой народ ему абсолютно не жаль.

«Но ситуация меняется каждый день. И уже беспокоит то, что Россия может всех послать», — добавил он.

По мнению Лукашенко, «план победы» Зеленского — это реакция на серьезные подвижки России на линии боевого соприкосновения, военной стратегии Президента Владимира Путина по постепенному и «спокойному» продвижению вперед.

«Она возымела действие, и в Донбассе линия фронта смещается на запад. И там не так просто. Отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет планом победы. Потому что серьезная ситуация на фронте», — заметил собеседник журналиста.