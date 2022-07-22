Лавров: Меморандум Россия – ООН доказывает искусственный характер «зерновой» проблемы
Сохранить все важные пункты «продуктового соглашения» удалось благодаря стараниям российской делегации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, подписанный документ свидетельствует, что Россия верна своим обязательствам в продовольственной сфере.
«Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей. Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», – говорится в официальном заявлении главы дипведомства.
Напомним, сегодня в Стамбуле было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из портов Черного моря, а также о доступе на мировые рынки российского продовольствия и удобрений. Срок действия меморандума – 3 года.
Зерно, продовольствие и удобрения будут экспортироваться из портов Одессы, Черноморска и Южного. Документ предусматривает порядок прохода судов, их досмотр и предотвращения опасных инцидентов. Инициатива рассчитана на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок по согласованию сторон.