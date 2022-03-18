Лавров: Иллюзия надежности западных партнеров полностью разрушена

Иллюзии о том, что западные партнеры России надежны была полностью разрушена и теперь страна может расчитывать только на себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«После 2014 года мы приобрели опыт, и важнейший урок из этого исторического периода – иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся рядом с нами», – сказал дипломат.

Он отметил, что это важнейший геополитический вывод, который сделала Россия.

По словам Лаврова, Правительство России и глава государства Владимир Путин делают все возможное, чтобы страна смогла приспособиться к новым реалиям.

«Меры, которые разрабатываются Президентом и Правительством постепенно объявляются, это только начало корректировки нашего экономического курса, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам», – подчеркнул глава МИД РФ.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.