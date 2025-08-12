Лавров и Рубио обсудили подготовку к предстоящей встрече Путина и Трампа

Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили подготовку к запланированной на 15 августа встрече лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России В. В. Путина и Президента США Д. Трампа», – отметили в российском дипведомстве.

«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», – заверили при этом в МИД РФ.