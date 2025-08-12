news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 12 августа 2025 20:04

Лавров и Рубио обсудили подготовку к предстоящей встрече Путина и Трампа

Читайте нас в
Телеграм
Лавров и Рубио обсудили подготовку к предстоящей встрече Путина и Трампа
Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили подготовку к запланированной на 15 августа встрече лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России В. В. Путина и Президента США Д. Трампа», – отметили в российском дипведомстве.

«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», – заверили при этом в МИД РФ.

читайте также
По-соседски и без посредников: чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске
По-соседски и без посредников: чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске
#Владимир Путин #Дональд Трамп #Россия и США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025