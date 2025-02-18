Ушаков: Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли неплохо

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли неплохо. Об этом заявил помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. При этом пока трудно сказать, что позиции двух стран сближаются, но разговор об этом был, уточнил он.

При этом Ушаков заверил, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».

Для ведения консультаций по урегулированию украинского конфликта должны вступить в контакт отдельные команды переговорщиков.

На данный момент неизвестно, кто войдет в число переговорщиков от РФ, это решит глава государства, добавил дипломат.

Переговоры в Эр-Рияде продлились около 4,5 часа, замечает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Российская делегация состояла из министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника Президента РФ Юрия Ушакова и руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Соединенные Штаты на переговорах представляли советник Президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.